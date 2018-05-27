Салах может пропустить чемпионат мира — 2018

Египтянин получил травму плеча после столкновения с Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:3). "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этого поединка.

По информации «Би-би-си», у нападающего подозрение на вывих плеча. Если диагноз подтвердится, то Салах не успеет восстановиться к началу мундиаля.

На чемпионате мира — 2018 сборная Египта в рамках группового этапа сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал обладателем кубка Лиги чемпионов в третий раз подряд.