Нападающий «Ливерпуля» и национальной сборной Египта Мохаммед Салах может не сыграть на грядущем чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Египтянин получил травму плеча после столкновения с Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:3). "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этого поединка.
По информации «Би-би-си», у нападающего подозрение на вывих плеча. Если диагноз подтвердится, то Салах не успеет восстановиться к началу мундиаля.
На чемпионате мира — 2018 сборная Египта в рамках группового этапа сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.
Ранее сообщалось, что «Реал» стал обладателем кубка Лиги чемпионов в третий раз подряд.