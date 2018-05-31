Кого уберут из сборной России перед ЧМ 

Sport24 предположил, что тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов не включит в заявку команды на ЧМ-2018 тех же игроков, которые не попали в заявку на матч со сборной Австрии.
На сбор в Австрию в составе команды отправились 28 футболистов. В заявку на товарищеский матч не включили вратаря Сослана Джанаева, защитника Романа Нойштедтера, полузащитников Александра Ташаева и Александра Ерохина, а также форварда Федора Чалова.
В заявку на ЧМ по регламенту FIFA войдут 23 игрока, их имена необходимо назвать до 4 июня. Sport24 подчеркивает, что с выбором голкиперов все очевидно: Игорь Акинфеев — «бессменный номер один и капитан», Андрея Лунева издание называет «лучшим из молодых», а Владимира Габулова — «самым опытным». Исходя из этого, шансы Джанаева невелики.
Чалов, по версии Sport24, «молодой, неопытный и нестабильный». Нойштедтер «пока особо не проявил себя» в сборной как центральный защитник. У Ташаева «маловато опыта», а Константин Рауш «крепкий середняк а не незаменимый». Ерохину Sport24 припомнил «неважную игру» при Роберто Манчини в «Зените». Кроме того, Денис Черышев «остается подверженным травмам игроком, уже не столь быстрым и перспективным», как раньше.
Россия проиграла Австрии в товарищеском матче, прошедшем 30 мая. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев. Гол на 28-й минуте забил Алессандро Шепф.