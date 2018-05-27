Черчесов рассказал о «новом уровне» подготовки сборной

Работа на тренировочном сборе в Австрии выводит игроков сборной России по футболу на новый уровень подготовки. Об этом журналистам сказал главный тренер команды Станислав Черчесов

Россияне готовятся в Австрии к домашнему чемпионату мира с 20 мая. По словам Черчесова, на текущем сборе есть футболисты, которые сдали в готовности по сравнению со сбором перед Кубком конфедераций в 2017 году.

"Понятно, что есть нюансы. Например, сбор на пару дней дольше, чем в том году, так что мы делаем для себя изменения и, анализируя свою работу, помечаем вещи, которые должны нас улучшить. Несколько игроков в том же состоянии, несколько получше, есть пара, кто чуть похуже. Тем более, у нас нет девяти футболистов (по сравнению с составом на Кубок конфедераций), это почти полкоманды, есть новые игроки, которых мы до конца не знаем", — сказал он.

Сборная в Австрии проводит по одной тренировке на поле в день, и, уверен Черчесов, этого достаточно.

"Вы же не видите работу индивидуальную, например — кто-то раньше приезжает в зал или разминку делает или растяжку. Сейчас конец сезона, и надо состояние улучшать так, чтобы не навредить. Кубок конфедераций нам дал пищу для размышлений — команда была готова, быстра, мобильна. Те тренировки, которые проводим, выводят футболистов на другой уровень", — заявил он.

Про схему игры

Специалист рассказал, что на текущем сборе по сравнению с прошлыми больше времени уделено тактике.

"Если раньше разминка состояла из пробежки и работы с мячами, то сейчас втягивающие упражнения тоже направлены на отработку каких— то действий, то есть, часть команды разминается на одном поле, отрабатывая атаку, а на другом Мирослав Ромащенко (помощник Черчесова) работает с обороной. Ты двигаешься на своей позиции, слышишь от тренера, куда надо бежать — и так 30-40 минут. Это совмещение", — объяснил он.

Команда отрабатывает две схемы игры — с четырьмя и пятью защитниками. "Это (выбор схемы) от соперника зависит, и от нас — как комфортнее. Есть определенный набор футболистов, надо понять, что для них лучше. Футболисты, бывает, даже не замечают, как мы по ходу тренировки что-то меняем (в схеме), чтобы ребята работали ровно, без углов и уходили с поля с удовольствием" — рассказал тренер.

По словам Черчесова, ни одну из схем нельзя назвать базовой для команды. "Да, до этого мы чаще использовали пять защитников, но игроки по этой схеме в клубах своих играют, она им знакома, поэтому мы чуть больше сейчас тренируем тактику в четыре защитника, которую нужно чуть больше разбирать. То есть, пропорции 60 на 40 в пользу четырех защитников сейчас на тренировках", — пояснил специалист.

"Мы и в игре с командой Испании (3:3) пробовали схему в четыре защитника. Там, правда, были немного другие игроки в обороне. С командой Франции (1:3) последние 20 минут играли в четыре защитника, поэтому проблем нет", — подчеркнул он.

Про предстоящего соперника

30 мая команда проведет товарищеский матч со сборной Австрии в Инсбруке, а на следующий день вернется в Москву, где продолжит подготовку к турниру. По словам Черчесова, он пока не думает о том, кто будет включен в окончательную заявку команды из 23 игроков, которую нужно падать в Международную федерацию футбола до 4 июня. Он отметил, что в предстоящей контрольной игре, сыграют те, кто лучше, и те, кто проявляет себя.

"Если ты заранее выбрал определенное направление, то можешь что-то пропустить, так что мы спокойно тренируемся и вопросов на эту тему нет. У нас есть игра с австрийцами до этого (оглашения окончательной заявки), еще одна игра (с турками в Москве 5 июня) — уже после объявления состава. Было бы неплохо, конечно, и эту игру учесть".

"Мы все изучаем. Есть цифры, они иногда помогают, но если сильно на них обращать внимание, то можно и заблудиться. Так что футбол — это не только цифры, но и другие вещи", — отметил специалист.

Черчесов объяснил, почему выбор соперника по ближайшим матчам пал на австрийцев и турков, а не на команды, которые больше похожи по стилю на сборные Саудовской Аравии и Египта: "Мало ли, что мы хотим, иногда получается сделать то, что ты можешь, иногда — нет, вот и весь разговор. С иранцами (1:1) мы уже играли. Сейчас мы здесь, в Австрии, нам не надо никуда лететь или ехать, будет полный стадион, мы проверим то, что хотим проверить. Турция нам по стилю подходит".

Тренер поделился впечатлениями от игры австрийцев: "Сильными сторонами я бы назвал хорошие кондиции и быстрый выход в атаку. Позиционная атаку у них не так получается, как им бы хотелось. Они последнюю игру выступали в пять защитников в линию, у них изменения есть. Есть индивидуально сильные игроки, например, Давид Алаба из "Баварии", все выступают за рубежом".

Про первого соперника на ЧМ

Черчесов рассказал, что тренерский штаб уже начал знакомить игроков с соперниками по групповому этапу чемпионата мира — командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

"Вы у одного футболиста спрашивали, у другого, а они говорили, что пока не видели, но информацию надо давать, поэтому мы сделали так — просто показали по 10-15 минут записи игры соперника, тех же аравийцев, чтобы ребята представляли, о чем идет речь. Игроки увидели, что всех соперников объединяет прекрасная работа с мячом, в этом плане к каждой команде нам не надо готовиться индивидуально — у них примерно одинаковый уровень. Понятно, что он чуть разнится, но не так сильно, как кажется иногда на бумаге", — поделился он.

По словам специалиста, он не обращает внимание на Рамадан — священный для мусульман пост, который в этом году проходит с 17 мая по 15 июня.

"Не могу ответить, повлияет ли это на соперников, потому что в тех командах есть люди, которые думают о том, как минимизировать этот момент. Тем футболистам, которые у меня были в клубах, мы никаких скидок не делали в тренировочном процессе, и я не замечал, чтобы они падали в обморок, они также играли и тренировались. Если это сделаю я, который никогда этого не делал, наверное, будет совершенно другая реакция. А если с детства каждый год ты это делаешь, организм проходит определенную адаптацию, ты знаешь какие-то нюансы", — считает тренер.

Черчесов отказался называть конкретные имена игроков сборной Саудовской Аравии, на которых стоит обратить особое внимание:

"Я знаю, кто на какой позиции играет и какие функции выполняет. У них есть хорошие футболисты, которые знают, что им надо делать на поле, тем более, у них тоже произошли изменения, в частности пришел новый главный тренер (Хуан Антонио Пицци). У них было больше игр, потому что у них по-другому построен отбор. У них специально шесть футболистов уехали в Испанию играть".

"У них есть изменения, и наша задача — их не пропустить. Но по именам сейчас говорить не буду", — отметил он. Тренер рассказал, что просматривать товарищеский матч аравийцев с итальянцами в швейцарском Санкт-Галлене 28 мая отправится его помощник Мирослав Ромащенко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.