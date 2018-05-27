Ещё
Кларксон: дорогой «Ливерпуль», я свободен
Далее:
Читайте также:
Ещё

Английский ведущий Кларксон опубликовал фото в воротах: «Ливерпуль», я свободен 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ведущий шоу об автомобилях The Grand Tour Джереми Кларксон пошутил по поводу игры голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3). Немец допустил две голевые ошибки во втором тайме. Кларксон опубликовал фотографию, на которой он стоит в воротах. «Дорогой „Ливерпуль“, я свободен», — написал ведущий в своём «инстаграме».
«Думаю, голкипер «Ливерпуля» должен меньше времени проводить в парикмахерской и больше времени уделять тренировкам», — добавил Кларксон в своём «твиттере».
Добавим, англичанин является болельщиком «Челси».
Чемпионат.com: последние новости
ZDF обратил внимание на то, что Кариуса ударили локтем за две минуты до ошибки Муса помог выйти на свободу 40 нигерийским заключённым Ерохин тренируется по индивидуальной программе из-за ушиба стопы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В СМИ просочилась информация о тренере «Зенита»4
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов38
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием188
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру1
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение