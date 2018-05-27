Кларксон: дорогой «Ливерпуль», я свободен

Ведущий шоу об автомобилях The Grand Tour Джереми Кларксон пошутил по поводу игры голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3). Немец допустил две голевые ошибки во втором тайме. Кларксон опубликовал фотографию, на которой он стоит в воротах. «Дорогой „Ливерпуль“, я свободен», — написал ведущий в своём «инстаграме».
«Думаю, голкипер «Ливерпуля» должен меньше времени проводить в парикмахерской и больше времени уделять тренировкам», — добавил Кларксон в своём «твиттере».
Добавим, англичанин является болельщиком «Челси».