Ещё
Черчесов рассказал о самочувствии Смолова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов рассказал о самочувствии Смолова 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу рассказал о том, как нападающий Фёдор Смолов получил повреждение на одной из тренировок команды.
«Опасения после травмы Смолова? Вы же видите, что те игроки, что пропускают занятия, — работают индивидуально. Если, например, проблема с икроножной мышцей, то акцент делается на другом», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Специалист отметил, что эпизод с повреждением Смолова произошёл перед его глазами.
«Понятно, что если есть неведение — вопрос возникает. Для этого есть кому позвонить, чтобы сделали МРТ, которое развеяло все сомнения. Был ушиб. Там был стык с Гранатом, Владимир ударил коленом. Момент игровой, никаких проблем», — добавил Черчесов.
Он подчеркнул, что Смолов в настоящий момент тренируется наравне с командой.
Ранее Черчесов рассказал о реакции Глушакова на невызов в сборную России.
RT на русском: последние новости
Роналду: не могу гарантировать, что останусь в «Реале» Министр спорта Египта рассказал, когда Салах восстановится от травмы Футболист сборной России Ерохин получил травму во время тренировки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов10
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов35
Что это было? Удивительный финал Лиги чемпионов8
Адвоката Родченкова возмутили шаги ФИФА в отношении РФ4
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру1
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение