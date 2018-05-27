Черчесов рассказал о самочувствии Смолова

Главный тренер сборной России по футболу рассказал о том, как нападающий Фёдор Смолов получил повреждение на одной из тренировок команды.

«Опасения после травмы Смолова? Вы же видите, что те игроки, что пропускают занятия, — работают индивидуально. Если, например, проблема с икроножной мышцей, то акцент делается на другом», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Специалист отметил, что эпизод с повреждением Смолова произошёл перед его глазами.

«Понятно, что если есть неведение — вопрос возникает. Для этого есть кому позвонить, чтобы сделали МРТ, которое развеяло все сомнения. Был ушиб. Там был стык с Гранатом, Владимир ударил коленом. Момент игровой, никаких проблем», — добавил Черчесов.

Он подчеркнул, что Смолов в настоящий момент тренируется наравне с командой.

Ранее Черчесов рассказал о реакции Глушакова на невызов в сборную России.