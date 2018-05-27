Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Криштиану, который победил уже в пятой Лиге чемпионов, заявил, что турнир нужно переименовать в его честь.

«Возможно, организаторам турнира стоит поменять название на CR7 Лига чемпионов», — приводит слова Роналду «Спорт-Экспресс».

Он мотивировал это тем, что имеет «больше всех титулов» и «забил больше всех голов».

Накануне вечером испанский футбольный клуб «Реал» третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, одержав победу в финальном матче турнира над английским «Ливерпулем» со счетом 3:1. Роналду в финале не забил.

Тем не менее, Роналду — самый титулованный игрок в истории Лиги чемпионов. Он четырежды одержал победу в этом турнире с «Реалом» и один раз — с «Манчестер Юнайтед». Кроме того, он лучший бомбардир турнира всех времен — у него в активе 120 голов.