Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России по футболу тренируется в полном составе

Сборная России по футболу в воскресенье проводит тренировку в полном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая. 30 мая сборная России проведет товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке. После возвращения из Австрии 31 мая российская команда продолжит подготовку к чемпионату мира на подмосковной базе в Новогорске. В Москве сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе "ВЭБ-Арена" (5 июня).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На домашнем турнире сборная России сыграет в группе вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).