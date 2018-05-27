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Сборная России тренируется в полном составе
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Сборная России по футболу тренируется в полном составе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная России по футболу в воскресенье проводит тренировку в полном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая. 30 мая сборная России проведет товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке. После возвращения из Австрии 31 мая российская команда продолжит подготовку к чемпионату мира на подмосковной базе в Новогорске. В Москве сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе "ВЭБ-Арена" (5 июня).
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На домашнем турнире сборная России сыграет в группе вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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