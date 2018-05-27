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Ерохин получил травму
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Игрок сборной России по футболу Ерохин пропустил тренировку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт РФС
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин пропустил тренировку национальной команды, сообщает ТАСС.
"У него ушиб стопы", — заявили в пресс-службе сборной России.
Национальная команда проводит подготовительные занятия к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о разговоре с полузащитником московкого "Спартака" Денисом Глушаковым.
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