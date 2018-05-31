«Мы не позволили россиянам сыграть в свой футбол»

Главный тренер сборной Австрии по футболу Франко Фода поделился мнением после победы своей команды в товарищеском матче со сборной России. По словам специалиста, россияне не смогли создать ни одного голевого момента.

"Я просматривал несколько игр россиян — с испанцами, с французами. Знал, что у россиян есть сильные стороны, в частности, быстрый переход из обороны в атаку. Но сегодня просто мы не позволили им сыграть так, как они не хотели. Мы сыграли в обороне очень компактно", — цитирует тренера сборной Австрии ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская команда уступила австрийцам со счетом 0:1.