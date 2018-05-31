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«Мы не позволили россиянам сыграть в свой футбол»
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«Мы не позволили россиянам сыграть в свой футбол» 

Газета.Ru
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»
Главный тренер сборной Австрии по футболу Франко Фода поделился мнением после победы своей команды в товарищеском матче со сборной России. По словам специалиста, россияне не смогли создать ни одного голевого момента.
"Я просматривал несколько игр россиян — с испанцами, с французами. Знал, что у россиян есть сильные стороны, в частности, быстрый переход из обороны в атаку. Но сегодня просто мы не позволили им сыграть так, как они не хотели. Мы сыграли в обороне очень компактно", — цитирует тренера сборной Австрии ТАСС.
Ранее сообщалось, что российская команда уступила австрийцам со счетом 0:1.
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