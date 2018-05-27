Клопп оценил игру Кариуса

"Мы перебросились парой слов после игры и все. Но здесь не о чем говорить. Я сочувствую ему, никто не хотел, чтобы такое произошло, но имеем, что имеем. Ошибки очевидны, но не нужно об этом говорить, здесь все ясно. Я знаю про это, он знает про это, все знают про это.

Теперь он должен справиться с этим, мы должны справиться с этим. И мы это сделаем — конечно мы будем с ним. Без сомнений. Это был не его день" — приводит слова Клоппа сайт клуба.