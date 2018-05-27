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Адвоката Родченкова возмутило отношение ФИФА к России
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Адвоката Родченкова возмутило отношение ФИФА к России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Jorge Adorno / Reuters
Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в умалчивании проблем российских футболистов с допингом. Его слова приводит Inside the Games.
«Я пришел к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить осмысленные расследования. Вместо этого они предпочитают умалчивать о мошенничестве России с допингом. И ФИФА среди них», — заявил Уолден.
По словам адвоката, исправить ситуацию могут американские власти. «Данная ситуация никогда не улучшится, и чистые спортсмены так и не смогут быть под защитой, если только Конгресс США не примет закон об уголовном преследовании за мошенничества с допингом на международных соревнованиях. Я намерен продолжать убеждать Конгресс в необходимости данного закона», — добавил он.
ФИФА 22 мая оправдала обвиненных в употреблении допинга футболистов из расширенного состава сборной России на чемпионат мира 2018 года. Федерация не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил и закрыла дела, основанные на выводах главы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
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