Футболист ЦСКА выкупил из тюрьмы 40 заключенных

Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса , выступающий на правах аренды в московском ЦСКА, помог освободиться из тюрьмы нигерийского города Кано 40 заключенным. Об этом сообщает sportinglife.ng.

По информации издания, нигерийцы были осуждены за неуплату долгов. Муса вызвался выплатить долги после того, как узнал от тюремных чиновников, почему люди были приговорены к заключению. В материале также указано, что футболист пожертвовал продукты и деньги беднякам.

В конце января нападающий перешел в ЦСКА на правах аренды. До этого Муса выступал за красно-синих с 2012 по 2016 год. Вместе с армейцами форвард стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и однажды — Кубок страны.

Муса играет в составе сборной Нигерии с 2010 года. В 2013-м он стал победителем Кубка африканских наций.