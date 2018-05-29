Потребовавший с Рамоса €1 млрд раскрыл детали иска

Потребовавший с Рамоса €1 млрд адвокат раскрыл детали иска

Международная федерация футбола должна принимать меры в отношении игроков, умышленно травмирующих других футболистов. Об этом в интервью RT заявил египетский адвокат Бассем Вахба. Он собирается взыскать с Серхио Рамоса €1 млрд за повреждение, которое тот нанёс Мохаммеду Салаху финале Лиги чемпионов. Юрист считает, что нынешнее доказательство несовершенно.

История с травмой Мохаммеда Салаха, которую ему нанёс Серхио Рамос в финале Лиги чемпионов, получила неожиданное продолжение. Помимо свыше полумиллиона человек, которые подписали петицию с требованием наказать испанского футболиста, за звезду сборной Египта заступился его видный соотечественник, адвокат и специалист в области международного арбитража Бассем Вахба.

Сразу после того, как стало известно о возможном пропуске Салахом чемпионата мира в России из-за травмы плеча, Вахба выступил по национальному телевидению и заявил, что подаст к Рамосу судебный иск и жалобу в Международную федерацию футбола. Юрист потребует возместить с защитника «Реала» €1 млрд, которые будут переданы в государственный благотворительный фонд Long Live Egypt Fund.

«Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за это. Я подал иск и отправил жалобу в ФИФА. Я запрошу компенсацию, которая может составить более €1 млрд, за физический и психологический ущерб, который Рамос нанёс Салаху и всем людям Египта», — заявил Вахба.

Сам Салах на следующий день после матча рассказал, что пропускать чемпионат мира не намерен и сможет на нём выступить. Сейчас он восстанавливается в Испании, этот процесс может занять до трёх недель. Как сообщил президент Египетской ассоциации футбола Хани Абу Рида, Салах может пропустить первый матч с Уругваем, но будет готов к играм с Россией и Саудовской Аравией.

В интервью RT Вахба рассказал подробности жалобы в ФИФА, и объяснил, чего намерен добиваться своими действиями.

— Почему вы решили обратиться в ФИФА с требованием наказать Серхио Рамоса?

— То, что произошло с Мохаммедом Салахом, могло случиться и на любом другом матче в результате непреднамеренных действий любого другого игрока. Но действия Рамоса, который с начала игры дважды создавал Салаху навязчивые помехи, служат подтверждением тому, что он нанёс ему травму умышленно. Это произошло на глазах у всего мира и может нами расцениваться как преступление. К сожалению, закон не предусматривает достаточного наказания за подобное. В этом плане законодательство несовершенно, но это не наша вина. Мы вправе выразить протест по поводу случившегося, и именно с этой целью мы направили в ФИФА требование назначить Рамосу профилактическое наказание.

— Какие вы намерены предъявить доказательства против Рамоса?

— Зарубежные поклонники Салаха прислали мне в соцсетях, помимо прочего, большое количество видеозаписей, на которых запечатлены агрессивные действия Рамоса в адрес других футболистов, например, Месси, который не так давно получил из-за него травму и был вынужден провести полгода дома. Неужели у Рамоса такой инстинкт? К сожалению, его футбольный клуб «Реал» обо всём знает, но бездействует. Почему так происходит? Чем это объяснить?

— На какой стадии находится сейчас ваша жалоба?

— Сейчас я занимаюсь сбором подписей в соцсетях. Кстати, иностранные болельщики, от которых поступает много обращений, проявляют к этой ситуации более живой интерес, чем египтяне. Однако в нашей стране он, разумеется, тоже велик. Салах ведь наш соотечественник, так что вопрос защиты его прав волнует всех. Моя жалоба на Рамоса не мотивирована тем, что пострадал именно Мохаммед Салах. Я бы действовал точно так же в интересах любого другого игрока, чьи права были бы нарушены таким же образом.

— Чего вы намерены добиваться своим обращением?

— Надеюсь, Мохаммед Салах сможет представлять Египет на предстоящем чемпионате мира. Боюсь, последствия его травмы будут давать о себе знать. Думаю, поскольку Салах — один из самых заметных игроков в команде, «Ливерпуль» не станет им рисковать ни при каких обстоятельствах, пока он не восстановится полностью. Если же опасения оправдаются, то поклонники Салаха со всего мира, в том числе и я, настойчиво потребуют от ФИФА принять решительные меры в отношении клубов и игроков, которые ведут себя так же, как Рамос. Особенно важно учесть тот факт, что Рамос в составе испанской сборной примет участие в чемпионате мира, и, если команды наших стран пройдут в следующий раунд первенства, они могут встретиться в одном из матчей.