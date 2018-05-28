Рамоса требуют наказать за травму Салаха

Около 300 тыс. человек подписали петицию с призывом наказать Рамоса за травму Салаха

Порядка 300 тысяч человек подписали петицию с призывом к Союзу европейских европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и Международной федерации футбола (ФИФА) наказать защитника испанского "Реала" Серхио Рамоса за нанесение травмы форварду английского "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финале футбольной Лиги чемпионов. Петиция опубликована на сайте Сhange.org.

26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1 в финале Лиги чемпионов и в третий раз подряд одержал победу в турнире. На 30-й минуте матча Салах получил повреждение плеча после столкновения с Рамосом. Египтянин со слезами на глазах покинул поле с помощью врачей команды.

"Рамос намеренно держал руку Салаха под мышкой, пытаясь нанести ему травму, из-за этого он пропустил не только оставшуюся часть финала, но и, возможно, не сыграет на чемпионате мира 2018 года, — говорится в петиции. — Рамос представляет собой ужасный пример для будущих поколений футболистов, вместо того, чтобы честным путем попытаться добиться победы, он использует приемы, которые бросают вызов духу честной игры в футбол. УЕФА и ФИФА должны принять меры против Рамоса и подобных игроков, используя видеозаписи матчей, чтобы сохранить дух футбола".

Ранее пресс-служба сборной Египта сообщила, что после получения результатов рентгена, который показал у нападающего растяжение связок плечевого сустава, врач национальной команды оптимистично оценивает сроки его восстановления. Как ранее сообщал портал "Аль-Яум ас— Сабиа", Салах, скорее всего, пропустит первый матч на чемпионате мира по футболу 2018 года в России против уругвайцев.

Сборная Египта является соперником команды России про группе А мирового первенства, которое пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч команд России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Салах забил 44 мяча в 52 матчах, также он отдал 16 результативных передач. Он был признан игроком года в Африке и игроком года в чемпионате Англии.