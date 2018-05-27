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Иско рассматривает вариант с уходом из «Реала»
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Иско рассматривает вариант с уходом из «Реала» 

Soccer News 54 минуты назад
Фото: Soccer News
Полузащитник мадридского "Реала" Иско рассматривает вариант с ближайшим летом из своего клуба, информирует испанская пресса.
Сообщается, что 26-летний хавбек остался практически без поддержки в раздевалке королевского клуба. Кроме того, тренерский штаб "сливочных" остался не очень доволен выступлениями игрока в текущем сезоне. Сам футболист также разочарован тем, что не смог в текущем сезоне стать безоговорочным игроком стартового состава "Реала". Ввиду этого Иско вполне может принять предложение "Манчестер Сити", который заинтересован в его подписании.
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