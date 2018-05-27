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Возможному уходу Роналду из «Реала» нашлось объяснение
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Возможному уходу Роналду из «Реала» нашлось объяснение 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Pavel Golovkin/ AP Photo
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду намекнул на уход из клуба из-за недовольства условиями нового контракта. Об этом сообщает AS.
По информации источника, «Реал» пообещал увеличить форварду зарплату на 9-10 миллионов евро после победы в финале Лиги чемпионов-2016/2017. В результате клуб включил в новый договор такие условия, согласно которым Роналду должен был помочь выиграть еще одну Лигу чемпионов, а также стать обладателем «Золотого мяча». Это вызвало недовольство форварда.
Также Роналду разозлил интерес «Реала» к нападающему ПСЖ Неймару. Он был расстроен тем, что президент клуба Флорентино Перес делал комплименты игре бразильца в тот период, когда Роналду получил пятый «Золотой мяч».
26 мая португалец в составе «Реала» выиграл пятый финал Лиги чемпионов, став рекордсменом турнира. После встречи с «Ливерпулем» он заявил: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами».
В матче с «Ливерпулем» (3:1) он не сумел отличиться. В составе испанского клуба форвард играет с лета 2016 года. Вместе со сливочными он также дважды становился чемпионом Испании.
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