Вратарю «Ливерпуля» угрожают в соцсетях

В адрес вратаря «Ливерпуля» стали поступать угрозы

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус и его семья получили сотню угроз в свой адрес в социальных сетях. Болельщики грозят немецкому футболисту расправой и желают неприятностей его близким.

Полиция графства Мерсисайд начала расследование ситуации вокруг Кариуса. Вратарь "Ливерпуля" допустил две грубых ошибки в финале Лиге чемпионов. В результате английский клуб проиграл мадридскому "Реала" 1:3. Возмущенные болельщики завалили страницы Кариуса сообщениями с оскорблениями и угрозами. Правоохранительные органы намерены принять меры ко всем, кто угрожал Лорису расправой.

Сам Кариус написал в соцсети, что переживает из-за того, что подвел команду. Футболист принес свои извинения. "До сих пор я так и не смог заснуть. Эти моменты проносятся у меня в голове снова и снова. Я бесконечно прошу прощения у своих партнеров по команде, болельщиков и всех сотрудников клуба. Я знаю, что облажался, допустив эти две ошибки, и всех подвел. Как я говорил, я хотел бы вернуть время, но это невозможно. Это еще хуже, ведь мы все чувствовали, что могли победить "Реал", и мы были в игре продолжительное время. Спасибо все невероятным болельщикам, которые прибыли в Киев и прикрывали мне спину даже после игры. Я не воспринимаю это как должное. Это знак того, как большой семьей мы являемся. Спасибо. Мы вернемся еще более сильными".