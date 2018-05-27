«Спартак» продал Зуева

"Ростов" подписал контракт с полузащитником молодежной сборной России по футболу, права на которого принадлежали "Спартаку" Александром Зуевым . Об этом сообщает ТАСС.

Срок соглашения составил четыре года.

"Очень рад, что продолжу карьеру в Ростове-на-Дону, за минувший год "Ростов" стал для меня клубом, в котором я по— настоящему счастлив.

Хочу выразить слова благодарности руководству клуба за успешные и продуктивные переговоры, также хочу поблагодарить футбольный клуб "Спартак" и красно-белых болельщиков за все те годы, что я провел в Москве.

И, конечно же, передаю привет всем нашим желто-синим болельщикам, которые восхитительно поддерживали нас в прошлом сезоне, с нетерпением жду новые матчи при полных трибунах в Ростове-на-Дону", — рассказала 21-летний игрок.

Ранее Зуев вошел в состав молодежной сборной России по футболу на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы — 2019.