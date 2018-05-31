Новой надежде Боярского грозит закрытие

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Защитник «Тосно»: «Нам ничего не заплатят, клуб объявят банкротом» 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
Фото: Пресс-служба ФК «Тосно»
Защитник "Тосно" Сергей Сухарев сообщил "СЭ", что клуб в ближайшее время прекратит свое существование. Вчера "Тосно" не получил лицензию для участия в ФНЛ из-за долгов.
— Скорее всего, свои денег мы не получим, так как клуб, по всей видимости, обанкротится. Я разговаривал с генеральным директором Матюшенко. Он мне сказал, что сейчас никаких спонсоров нет, а губернатор и его помощники на связь не выходят. Видимо, не хотят заниматься командой. Хотя губернатор нам обещал, что клуб будет в любом случае существовать, обещал погасить все задолженности до конца мая. Но ничего сделано не было. Ни зарплаты, ни премиальных. Никаких подвижек, — грустно констатировал Сухарев.
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