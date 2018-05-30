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«Тосно» отказали в лицензии
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«Тосно» отказано в лицензии на участие в ФНЛ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Победитель Кубка России сезона-2017/18 "Тосно" не смог получить лицензию для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне, сообщает ТАСС.
Об этом заявил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
"Тосно" не получил лицензию ФНЛ, все случилось так, как и ожидалось. Будем пробовать пройти процедуру лицензирования Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Срок подачи заявления до 14 июня, 22 июня все решится. Пока не могу сказать, что будет с клубом дальше", — сказал он.
В минувшем сезоне подопечные Дмитрия Парфенова стали победителями Кубка России и вылетели из высшего дивизиона.
Ранее сообщалось, что "Ростов" успешно прошел лицензирование на следующий сезон.
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