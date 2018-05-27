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Салах испытывал жуткую боль и не мог бегать
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Салах испытывал жуткую боль и не мог бегать 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Врач московского «Локомотива» Сергей Хайкин рассказал RT, насколько серьёзной является травма плеча, которую нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».
«Он испытывал сильнейшую жуткую боль. Вы же видели, Мохаммед пытался вернуться в игру, но понял, что не может продолжать. Даже обычный бег давался ему с трудом, ведь каждый шаг отдаётся, в том числе в плечо. Салах просто не мог нормально играть, а любой контакт с соперниками становился для него мучительным. Посоветовавшись с врачами, он решил уйти с поля. Вполне возможно египтянина решили поберечь и с прицелом на чемпионат мира, он ведь мог усугубить повреждение. Могло произойти всё, что угодно», — отметил врач.
Ранее Салах в своём Twitter заявил, что поедет на чемпионат мира в Россию.
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