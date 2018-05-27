Салах испытывал жуткую боль и не мог бегать

Ранее Салах в своём Twitter заявил, что поедет на чемпионат мира в Россию.

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