Базу сборной Англии на ЧМ-2018 огородят высоким забором

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов сообщил, что сборная Англии потребовала огородить свою футбольную базу в Зеленогорске на время проведения чемпионата мира — 2018.

"Будут возводить, да", — цитирует Белова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что ограждение будет установлено накануне мундиаля.

Отмечается, что намерение возвести высокий забор на время турнира выражали представители сборных Коста-Рики и Южной Кореи, которые также будут базироваться в Петербурге. Однако конкретная просьба о возведении ограждения поступила только от англичан.

Сборная Англии сыграет на чемпионате мира в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.