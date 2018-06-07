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Базу сборной Англии на ЧМ-2018 огородят высоким забором
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Базу сборной Англии на ЧМ-2018 огородят высоким забором 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: www.gazeta.r
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов сообщил, что сборная Англии потребовала огородить свою футбольную базу в Зеленогорске на время проведения чемпионата мира — 2018.
"Будут возводить, да", — цитирует Белова ТАСС.
При этом он подчеркнул, что ограждение будет установлено накануне мундиаля.
Отмечается, что намерение возвести высокий забор на время турнира выражали представители сборных Коста-Рики и Южной Кореи, которые также будут базироваться в Петербурге. Однако конкретная просьба о возведении ограждения поступила только от англичан.
Сборная Англии сыграет на чемпионате мира в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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