Тарковски пропустит ЧМ в России

Футболист сборной Англии Тарковски не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Защитник клуба "Бернли" и национальной сборной Англии по футболу Джеймс Тарковски не примет участия в чемпионате мира 2018 года в России из-за травмы паха. Об этом сообщает пресс-служба "Бернли".

Футболист покинул сбор национальной команды, ему предстоит операция по устранению паховой грыжи.

Тарковски был включен в резервный список из пяти футболистов, вызванных главным тренером Гаретом Саутгейтом для подготовки к мировому первенству.

В завершившемся сезоне чемпионата Англии Тарковски провел 31 матч.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе турнира сборная Англии сыграет в Волгограде с командой Туниса (18 июня), в Нижнем Новгороде — с командой Панамы (24 июня) и в Калининграде — с командой Бельгии (28 июня).