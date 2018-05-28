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Тарковски пропустит ЧМ в России
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Футболист сборной Англии Тарковски не сыграет на чемпионате мира из-за травмы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Защитник клуба "Бернли" и национальной сборной Англии по футболу Джеймс Тарковски не примет участия в чемпионате мира 2018 года в России из-за травмы паха. Об этом сообщает пресс-служба "Бернли".
Футболист покинул сбор национальной команды, ему предстоит операция по устранению паховой грыжи.
Тарковски был включен в резервный список из пяти футболистов, вызванных главным тренером Гаретом Саутгейтом для подготовки к мировому первенству.
В завершившемся сезоне чемпионата Англии Тарковски провел 31 матч.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе турнира сборная Англии сыграет в Волгограде с командой Туниса (18 июня), в Нижнем Новгороде — с командой Панамы (24 июня) и в Калининграде — с командой Бельгии (28 июня).
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