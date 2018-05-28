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Миранчук назвал лидеров сборной России
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Антон Миранчук назвал лидеров сборной России по футболу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук рассказал, кто является лидером в национальной команде.
«Безусловно, это Игорь Акинфеев и Федя Смолов. В плане юмора и статуса души компании — Артём Дзюба», — цитируют Миранчука «Известия».
Он также высказал своё мнение о 38-летнем защитнике Сергее Игнашевиче.
«Он очень спокойный. Видно, что у человека за плечами огромный опыт. Если надо, всегда поможет, подскажет. Скромный, хороший русский мужчина», — сказал Миранчук.
Он добавил, что не испытывает трепета перед Игнашевичем, и отметил, что тот не похож на «сурового дядьку».
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об эффективности тренировок, которые национальная команда проводит на сборе в Австрии.
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