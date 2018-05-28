Антон Миранчук назвал лидеров сборной России по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук рассказал, кто является лидером в национальной команде.

«Безусловно, это Игорь Акинфеев и Федя Смолов. В плане юмора и статуса души компании — Артём Дзюба», — цитируют Миранчука «Известия».

Он также высказал своё мнение о 38-летнем защитнике Сергее Игнашевиче

«Он очень спокойный. Видно, что у человека за плечами огромный опыт. Если надо, всегда поможет, подскажет. Скромный, хороший русский мужчина», — сказал Миранчук.

Он добавил, что не испытывает трепета перед Игнашевичем, и отметил, что тот не похож на «сурового дядьку».