Жиру сравнялся с Зиданом по количеству голов

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру забил свой 31-й мяч за сборную Франции в товарищеском матче против команды Ирландии, сообщает "Советский спорт".
По этому показателю форвард сравнялся с Зинедином Зиданом. Также он обогнал Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена, у которых по 30 голов за национальную команду.
Лидируют в списке бомбардиров сборной Франции Тьерри Анри (51), Мишель Платини (41) и Давид Трезеге (34).
Сборная Франции одержала победу над командой Ирландии со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.