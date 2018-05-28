Неймар высказался о переходе в «Реал»

Неймар опроверг слухи о возможном переходе в «Реал»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский «Реал»

Ранее стало известно, что отец футболиста обратился к известному агенту Пини Захави с просьбой помочь осуществить трансфер в «Реал».

«"Реал"? Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии. Иногда люди несут полнейшую чушь. Не стоит даже отвечать на это», — цитирует Неймара Globo Esporte.

Представители бразильского нападающего летом прошлого года воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в ПСЖ.

В завершившемся сезоне Неймар забил 28 голов в 30 матчах за ПСЖ в различных турнирах.