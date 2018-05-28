Ещё
Неймар высказался о переходе в «Реал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймар опроверг слухи о возможном переходе в «Реал» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».
Ранее стало известно, что отец футболиста обратился к известному агенту Пини Захави с просьбой помочь осуществить трансфер в «Реал».
«"Реал"? Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии. Иногда люди несут полнейшую чушь. Не стоит даже отвечать на это», — цитирует Неймара Globo Esporte.
Представители бразильского нападающего летом прошлого года воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в ПСЖ.
В завершившемся сезоне Неймар забил 28 голов в 30 матчах за ПСЖ в различных турнирах.
LiveSport.Ru: последние новости
Мидо: Рамос специально травмировал Салаха УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов Хавбек «Спартака» перешел в «Ростов»
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто устроил атаку на англичан в Киеве71
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе41
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»47
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов44
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение