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Математики назвали победителя чемпионата мира по футболу
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Математики назвали победителя чемпионата мира по футболу 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бразилия станет победителем чемпионата мира по футболу в России, а сборная нашей страны выйдет из группы с вероятностью примерно в 65%, заявляют ученые из университета Инсбрука.
"У Бразилии максимально высокие шансы на победу — вероятность ее чемпионства составляет около 16,6%. За ней следует Германия — она победит с вероятностью в 15,8%, и еще две команды, Испания и Франция, могут стать первыми с шансом в 12%. Наиболее вероятный финал — встреча Бразилии и Германии", — пишут ученые из университета Инсбрука (Австрия).
Вероятность исхода того или иного события, к примеру войн, гладиаторских поединков или сбора урожая, интересует людей еще со времен появления цивилизации. Помимо религиозных лидеров и шаманов, эту задачу давно пытаются решить математики и экономисты, специализирующиеся на изучении теории вероятностей, а также сотрудники букмекерских контор.
Кристоф Ляйтнер (Christoph Leitner) и Ахим Цайляйс (Achim Zeileis), экономисты из университета Инсбрука, примерили на себя роль осьминога Пауля и попытались предсказать результаты чемпионата мира по футболу, который начнется буквально через две недели в России, собрав данные из 26 ведущих букмекерских фирм мира.
В эти данные входили не только коэффициенты на победы команд в индивидуальных играх и во всем чемпионате в целом, но и индивидуальные пари и "частные" ставки на победу сборных, которые заключали отдельные люди на двух онлайн-платформах, посвященных подобным "конкурсам".
Объединив и усреднив эти данные, ученые пришли к выводу, что круг потенциальных чемпионов мира фактически не поменялся со времен ЧМ-2014 — помимо Бразилии, Германии, Испании и Франции, на это так же претендуют Бельгия и Аргентина, чьи шансы на победу составляют 8% и 7%. Вероятность выигрыша всех остальных команд заметно ниже 5%.
Россия в прогнозах австрийских экономистов находится в первой половине таблицы, занимая 12 место, уступая Хорватии и Португалии, но обгоняя Польшу, Данию и Мексику. Самой слабой командой чемпионата станет Панама, а за ней следуют Саудовская Аравия, Тунис и Иран.
В групповом этапе, как предсказывают ученые, наша команда скорее всего займет второе место, уступив первую позицию Уругваю. Вероятность на ее выход в первый раунд плей-офф достаточно высока — она превышает 65%, что выше, чем аналогичный показатель для Хорватии, Мексики, Польши и других сборных с сопоставимой силой.
Что интересно, в целом букмекеры не верят в возможные успехи сборной России, выставляя на нее более высокие коэффициенты, чем на другие команды, и завышают шансы некоторых других команд, таких как сборная Египта. Как предполагают ученые, это связано с тем, что в нашей команде нет звезд мирового масштаба, а в сборной Египта и в других коллективах они есть.
Как подчеркивают сами ученые, их прогнозы не являются рекомендациями для ставок и не гарантируют того, что в турнире обязательно победит Бразилия или любая другая команда из "большой шестерки" — вероятность обратного исхода гораздо выше. Поэтому они просто советуют смотреть чемпионат и наслаждаться игрой, а не переживать за свои ставки.
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