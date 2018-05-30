«ПСЖ» предложил Роналду контракт на €45 млн в год

По информации испанского издания Marca, руководство парижского клуба хочет видеть в команде атакующее трио Неймар-Мбаппе-Роналду. Отмечается, что "ПСЖ" готов предложить португальскому форварду контракт с зарплатой €45 млн в год.

Соглашение 33-летнего Роналду со "сливочными" действует до 2021 года. После финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) он намекнул, что может покинуть клуб.

Также издание информирует о том, что парижане не готовы платить за трансфер нападающего больше €150 млн, тогда как в его контракте с мадридцами прописаны отступные в €1 млдр.

В минувшем сезоне пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 44 матча, в которых забил 44 мяча и сделал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" хочет купить вратаря "Барселоны".