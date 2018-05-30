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«ПСЖ» предложил Роналду контракт на €45 млн
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«ПСЖ» предложил Роналду контракт на €45 млн в год 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: instagram.com/cristiano
"Пари Сен-Жермен" предпримет попытку приобрести нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
По информации испанского издания Marca, руководство парижского клуба хочет видеть в команде атакующее трио Неймар-Мбаппе-Роналду. Отмечается, что "ПСЖ" готов предложить португальскому форварду контракт с зарплатой €45 млн в год.
Соглашение 33-летнего Роналду со "сливочными" действует до 2021 года. После финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) он намекнул, что может покинуть клуб.
Также издание информирует о том, что парижане не готовы платить за трансфер нападающего больше €150 млн, тогда как в его контракте с мадридцами прописаны отступные в €1 млдр.
В минувшем сезоне пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 44 матча, в которых забил 44 мяча и сделал восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" хочет купить вратаря "Барселоны".
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