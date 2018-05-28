Кто устроил атаку на англичан в Киеве

«Невежество или фейк»: кто избил англичан в Киеве

Посольство Российской Федерации в Великобритании ответило на публикацию английской газеты Daily Mirror, которая обвинила россиян в нападении на фанатов «Ливерпуля» в Киеве перед финальным матчем Лиги чемпионов. Издание аргументировало свою позицию тем, что хулиганы говорили по-русски. Дипломаты назвали данный материал «невежеством или сознательным распространением фейковых новостей».

Английское издание Daily Mirror обвинило российских футбольных фанатов в нападении на группу болельщиков «Ливерпуля» в Киеве в преддверии финального матча Лиги чемпионов между «красными» и мадридским «Реалом»

«Двое человек из мощной банды из примерно 20 хулиганов были арестованы после атаки на фанатов «Ливерпуля» в столице Украины. Нападавшие были одеты в черные футболки, на которых были нанесены русские слова. Слоган можно перевести как «Все против нас, мы против всех».

Местные жители подтверждают, что на видеозаписи разговора полицейских с одним из задержанных слышна, скорее, русская речь, чем украинская», — пишет автор материала Дэн Ворбертон.

Напомним, за день до решающего матча Лиги чемпионов фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению во время ужина в одном из ресторанов возле Олимпийского стадиона. Внезапно появившиеся 20 человек в масках принялись кидать в гостей Киева предметы мебели — столы, стулья — и стеклянную посуду.

В результате налета несколько фанатов «Ливерпуля» получили многочисленные порезы головы и шеи.

Вывод, сделанный британским журналистом, неутешителен: «Такие факты заставляют опасаться, что группировки радикальных фанатов приехали на Украину, чтобы устроить „разогревочную“ атаку на британцев в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018, который стартует в 500 км от Киева, в Москве».

При этом в статье подчеркивается, что многих английских болельщиков «не смутили» такие новости, и они смело «распевали кричалки и наслаждались солнцем на Майдане Незалежности». Также газета сообщила, что в настоящее время представитель полиции Мерсисайда работает в Киеве с местными правоохранительными органами и посольством Британии, пытаясь точно установить национальность хулиганов и группировку, к которой они принадлежат.

В посольстве Российской Федерации в Великобритании вскоре отреагировали на неоднозначный материал.

Ответ был опубликован в официальном твиттере ведомства, на который подписано больше 80 тыс. человек.

«Невежество или сознательное распространение фейковых новостей? Газета The Mirror обвиняет «россиян» в нападении на болельщиков «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов, потому что те хулиганы говорили по-русски.

Ignorance or conscious fake news? @DailyMirror blames «Russians» for attack on Liverpool fans at #UCLFinals because they spoke Russian — but 🇷🇺 males of conscription age are not let in by Ukraine border force, and Russian is the most spoken language in Kiev pic.twitter.com/qA1CL3SRL4— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 мая 2018 г. Но россияне призывного возраста не могут въехать в эту страну, поскольку их не пускает Госпогранслужба Украины, а русский язык является самым распространенным в Киеве», — подчеркнули дипломаты.

Это уже не первый раз, когда посольство указывает на антироссийскую риторику в британских СМИ. Например, в апреле 2018 года в ведомстве ответили на публикации местных изданий о российских кибератаках.

«К сожалению, несмотря на наши многочисленные разъяснения, подобные заявления, основанные лишь на домыслах, продолжают регулярно звучать в британских СМИ, — заявил пресс-секретарь посольства на официальном сайте ведомства. — Хотелось бы напомнить, что российская сторона неоднократно предлагала Великобритании провести консультации по вопросам кибербезопасности, в ходе которых можно было бы обстоятельно и профессионально обсудить все имеющиеся вопросы c фактами на руках.

Как представляется, британской стороне стоило бы поучиться у своих французских коллег, которые высказали готовность вести диалог с Россией по вопросам кибербезопасности.

Жаль, что Британия остается вне диалога. Хотя вполне вероятно, что она к этому не готова».

Ранее российское посольство также подвергло критике британский сериал производства «Би-би-си» , в котором Англия представляется широким полем деятельности российской мафии.

Дипломаты задали вопрос подписчикам своего твиттера: «Как вы думаете, сколько российских заключенных содержится в тюрьмах Великобритании?»

Можно было выбрать один из четырех вариантов ответа: меньше десяти, от десяти до ста, от ста до трехсот и больше трехсот.

«Правильный ответ — меньше десяти. Уровень преступности среди россиян в Великобритании значительно ниже среднего по стране.

Хорошо, что наши подписчики не покупаются на распространяемые «Би-би-си» клише», — написали в посольстве.

Correct answer— fewer than 10. Crime rate among Russians in UK is well below national average. Good that our followers are not buying into the cliches BBC is spreading. pic.twitter.com/nbqL7v4EAL— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 января 2018 г.

Также российское ведомство активно работает над тем, чтобы установить доброжелательные отношения с британцами и устранить их опасения о поездке в Россию на чемпионат мира — 2018.

Недавно ведомство запустило в своем твиттере викторину, посвященную мундиалю. Участники должны были ответить на довольно сложные вопросы, вроде «В каком городе, принимающем чемпионат, изготовили железо, которым покрыли крышу Британского парламента ?»

Победители были приглашены в резиденцию посла России в Великобритании Александра Яковенко , который лично вручил им призы и провел экскурсию внутри дома.

«Это не наше здание, мы за него платим британскому правительству 1 фунт. Но мы предоставили такую же резиденцию англичанам в Москве, и они платят 1 рубль. Ну, вы переведите по курсу и поймете какая разница, да?» — шутил дипломат.

«Мне было немного страшно сначала, не знал, чего ожидать, вел себя слишком официально, но оказалось что посол очень доброжелательный!» — приводит «Первый канал» слова одного из гостей резиденции Дункана Риммера.

Неудивительно, что после таких усилий по налаживанию контакта с британской публикой посольство мгновенно отреагировало на публикацию Daily Mirror о «разогревочной» атаке на фанатов «Ливерпуля» в Киеве. Остается надеяться, что полиция вскоре выяснит личность нападавших, и опасения британской газеты окажутся напрасными.