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Антигероя финала ЛЧ утешила порнозвезда
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Провалившего финал ЛЧ вратаря «Ливерпуля» утешила порнозвезда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: miakhalifa / Twitter
Американская порноактриса Миа Халифа вступилась за голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса в ходе обсуждения его неудачного выступления в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Дискуссия относительно вратаря проходила в комментариях к посту в Instagram-аккаунте портала Benchwarmers.
В комментариях к посту, где над фотографией Кариуса надпись «Смотрит на приз», администратор аккаунта намекнул на неудачную игру вратаря в матче с испанцами, написав «лучше бы смотрел на мяч». 25-летняя актриса фильмов для взрослых в свою очередь поддержала футболиста, оставив комментарий «А может он сам приз? Потому что…». Высказывание вызвало бурную реакцию аудитории.
«@miakhalifa Кариус выиграл кое-что покруче Лиги чемпионов», — написал пользователь joseph_chung.
«@miakhalifa наверняка ты лучше управляешься с мячами, чем он», — ответил актрисе aarlind_p.
«@miakhalifa похоже, ты единственный человек на Земле кому он нужен прямо сейчас», — написал fess_khan17.
Ошибки Кариуса помогли мадридскому «Реалу» обыграть «Ливерпуль» со счетом 3:1 в финале Лиги чемпионов. Испанский клуб выиграл трофей в третий раз подряд. Нападающий королевского клуба Криштиану Роналду стал обладателем кубка чемпионов в пятый раз в карьере.
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