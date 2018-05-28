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Иньеста рассказал о нежелании играть в «Реале»
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Иньеста рассказал о нежелании играть в «Реале» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста рассказал о своем нежелании играть в мадридском "Реале". Об этом сообщает «Советский спорт».
"Были моменты, когда мной интересовался «Реал». Но до переговоров не дошло, поскольку я не хотел там играть.
Мое начало в «Барселоне» не было легким. Но я всегда считал, что лучше сыграть за «Барсу» 10 минут, чем играть за какую-либо другую команду.
Что касается моего переезда в Японию, то у меня было много предложений. Я выбрал «Виссел Кобе», потому что это интересный проект и мне нравится Япония", — сказал Иньеста.
Ранее «Виссел Кобе» провел официальную презентацию Иньесты.
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