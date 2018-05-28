Роналду проговорился о планах на следующий год

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков испанского клуба и попрощался с ними до следующего сезона во время празднования триумфа в Лиге чемпионов на площади Сибелес в столице Испании. Об этом сообщает издание La Razon.

«Спасибо, парни! Увидимся в следующем году!» — сообщил 33-летний нападающий болельщикам королевского клуба.

27 мая Роналду неоднозначно высказался относительно своего будущего в мадридском клубе. «Будем говорить об этом позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни», — заявил футболист.

Ранее в тот же день «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и выиграл трофей в третий раз кряду. Сам португалец стал пятикратным обладателем Кубка чемпионов.

Роналду выступает в составе «Реала» с 2009 года. Португалец забил 450 голов в 437 играх за «Королевский клуб», что сделало его лучшим бомбардиром в истории команды.