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Дзагоев прокомментировал травму Салаха
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Дзагоев: отсутствие Салаха станет потерей для чемпионата мира по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP/Darko Vojinovic
Чемпионат мира по футболу в России многое потеряет, если на турнире не сможет выступить нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Алан Дзагоев.
Салах в субботу в борьбе с Серхио Рамосом получил травму плеча в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3). Точные сроки восстановления форварда пока не определены, он может пропустить несколько недель.
"Эпизод был игровым. Не знаю, был ли у Рамоса злой умысел, — считает Дзагоев. — Обидно, когда такие игроки пропускают такого масштаба турниры. Хочется, чтобы все проявляли себя с лучшей стороны именно на таких турнирах. Это будет потерей для мирового первенства".
Сборная Египта станет соперником команды России на групповом этапе чемпионата мира. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
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