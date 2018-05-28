Дзагоев прокомментировал травму Салаха

Дзагоев: отсутствие Салаха станет потерей для чемпионата мира по футболу

Фото: AP/Darko Vojinovic

Чемпионат мира по футболу в России многое потеряет, если на турнире не сможет выступить нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохаммед Салах . Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Алан Дзагоев Салах в субботу в борьбе с Серхио Рамосом получил травму плеча в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3). Точные сроки восстановления форварда пока не определены, он может пропустить несколько недель. "Эпизод был игровым. Не знаю, был ли у Рамоса злой умысел, — считает Дзагоев. — Обидно, когда такие игроки пропускают такого масштаба турниры. Хочется, чтобы все проявляли себя с лучшей стороны именно на таких турнирах. Это будет потерей для мирового первенства". Сборная Египта станет соперником команды России на групповом этапе чемпионата мира. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.