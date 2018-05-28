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Футболист сборной Испании пропустит из-за травмы до трёх недель
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Футболист сборной Испании пропустит из-за травмы до трёх недель 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Защитник сборной Испании по футболу Даниэль Карвахаль выбыл на срок до трёх недель из-за травмы, которую он получил в финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, у 26-летнего игрока диагностировано повреждение мыщцы правого бедра.
Сборная Испании на групповом этапе чемпионата мира 2018 года встретится с национальными командами Португалии, Ирана и Марокко.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Дании Бендтнер может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы.
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