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Рамос записал песню для сборной Испании перед ЧМ-2018
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Рамос записал песню для сборной Испании перед ЧМ-2018 

RT на русском 28 мая 2018
Фото: globallookpress.com
Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос совместно с музыкальным исполнителем Демарко Фламенко записали песню в поддержку национальной команды накануне чемпионата мира 2018, который пройдет в России.
«Обещания нужно выполнять. Это то, что мы затеяли с моим другом. Разогреваемся перед чемпионатом мира: «Вперед, Испания, поднимай голос, кричи со всей силой, кричи „гол!“ В пятницу будет готово полностью», — написал Рамос в своём Instagram.
Для Рамоса это не первый подобный опыт. Перед Евро-2016 он совместно с Ниньей Пастори записал композицию, которая стала гимном сборной Испании на турнире.
Ранее сообщалось, что УЕФА не будет открывать дело в отношении Серхио Рамоса за удар локтем Лориса Кариуса.
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