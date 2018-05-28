Рамос записал песню для сборной Испании перед ЧМ-2018

Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос совместно с музыкальным исполнителем Демарко Фламенко записали песню в поддержку национальной команды накануне чемпионата мира 2018, который пройдет в России.

«Обещания нужно выполнять. Это то, что мы затеяли с моим другом. Разогреваемся перед чемпионатом мира: «Вперед, Испания, поднимай голос, кричи со всей силой, кричи „гол!“ В пятницу будет готово полностью», — написал Рамос в своём Instagram.

Для Рамоса это не первый подобный опыт. Перед Евро-2016 он совместно с Ниньей Пастори записал композицию, которая стала гимном сборной Испании на турнире.