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Швейцарец хочет приехать на ЧМ на тракторе
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Швейцарец хочет приехать на чемпионат мира по футболу на тракторе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Швейцарии Вернер Циммерманн намерен приехать на чемпионат мира в Россию на тракторе, об этом он заявил в интервью изданию "Luzerner Zeitung".
Циммерманн рассказал, что идея пришла ему в голову, когда он с другом смотрел отборочный матч Швейцария — Северная Ирландия. Еще более реалистичной идея оказалась после того, как мужчины узнали, что во время ЧМ их команда будет играть в Калининграде, "куда ехать всего 1800 километров".
Мужчина и двое его друзей намерены проехать на тракторе из Вицнау (кантон Люцерн) до Калининграда. Путешествие, по их подсчетам, займет две недели, и 22 июня друзья уже смогут поболеть за швейцарскую команду, которая будет играть против Сербии.
Как заявил Циммерманн, одним из самых больших неудобств станет отсутствие гидроусилителя руля на тракторе. Поэтому мужчины готовятся к путешествию, тренируя руки в спортзале. Обратный же путь будет более комфортным — в Польше путешественники намерены пересесть с трактора в трейлер-автодом одного их друзей, который будет сопровождать их всю поездку.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Бразилии, Коста-Рики и Сербии.
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