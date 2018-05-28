Россияне не поверили в нападение сограждан на британских фанатов

Большинство россиян (83 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не верят, что российские болельщики могли напасть на британских фанатов в Киеве.

По мнению большинства, это «очередная дезинформация, чтобы обострить обстановку».

Респондентам задали такой вопрос: «Вы верите, что на британских болельщиков в Киеве напали россияне?». По словам 12 процентов опрошенных, теоретически это возможно, но нужны доказательства.

Пять процентов респондентов заявили, что верят в эту версию.

Всего в опросе приняли участие 6894 человека.

Ранее киевская полиция задержала 18 человек, которые попытались напасть на британских фанатов у стадиона «Олимпийский», где проходил финал Лиги чемпионов. Газета Mirror предположила, что за организацией нападения могут стоять российские болельщики. Издание отметило, что на футболках «ультрас» были надписи на русском. В посольстве РФ в Британии эту версию назвали «невежеством или сознательными поддельными новостями». Дипломаты подчеркнули, что русский — наиболее популярный язык в Киеве.