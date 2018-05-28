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Дзагоев прокомментировал свои постоянные травмы
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Полузащитник сборной России прокомментировал свои постоянные травмы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Хавбек сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, почему в последнее время часто получал травмы, передает Sport24.
"Уже несколько раз отвечал на этот вопрос, к сожалению, дело в везении. После сезона-2015/16 был перелом. Плохо вошел в сезон, пропустил сборы — после этого началось: задняя поверхность бедра, ахиллово сухожилие. Все, что можно, "летело". Надеюсь только на лучшее — в последнее время стал получать меньше травм", — сказал полузащитник.
Ранее сообщалось, что Дзагоев хочет увидеть лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха на чемпионате мира.
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