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«Ливерпуль» потратит десятки миллионов на «малолетку»
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«Ливерпуль» потратит десятки миллионов на «малолетку» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Английский «Ливерпуль» заинтересован в 19-летнем вратаре итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает La Repubblica.
Мерсисайдцы продолжают поиски голкипера после провальной игры нынешнего вратаря команды Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Доннаруму 40-45 миллионов евро. Представители английского клуба уже контактировали с агентом игрока Мино Райолой по поводу возможного перехода.
Ранее 28 мая сообщалось, что состав «Ливерпуля» может пополнить 19-летний украинский вратарь Андрей Лунин. Помимо мерсисайдцев на голкипера претендуют английский «Эвертон», итальянские «Наполи» и «Интер».
27 мая «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3. Сливочные дважды забили после ошибок Кариуса — в первом случае голкипер бросил мяч в ногу форварда мадридцев Карима Бензема, поразившего ворота, во втором — отбил мяч в сетку после дальнего удара Гарета Бэйла.
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