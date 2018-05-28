«Ливерпуль» потратит десятки миллионов на «малолетку»

Английский «Ливерпуль» заинтересован в 19-летнем вратаре итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает La Repubblica.

Мерсисайдцы продолжают поиски голкипера после провальной игры нынешнего вратаря команды Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» . Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Доннаруму 40-45 миллионов евро. Представители английского клуба уже контактировали с агентом игрока Мино Райолой по поводу возможного перехода.

Ранее 28 мая сообщалось, что состав «Ливерпуля» может пополнить 19-летний украинский вратарь Андрей Лунин . Помимо мерсисайдцев на голкипера претендуют английский «Эвертон», итальянские «Наполи» и «Интер».