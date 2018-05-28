«Ливерпуль» подписал контракт с полузащитником «Монако»

"Ливерпуль" заключил соглашение с полузащитником "Монако" Фабиньо, сообщает ТАСС

"Я очень взволнован этим шагом, это то, чего я всегда хотел. Такой большой футбольный клуб заинтересовался в моих услугах, мне не пришлось долго думать над этим предложением. Я постараюсь создать свою историю, надеюсь, я смогу выиграть титулы в этой команде. О сроках контракта и сумме трансфера официально не сообщается. По данным СМИ, английский клуб потратил на покупку бразильца €50 млн

Я постараюсь расти, учиться, совершенствоваться, чтобы быть частью истории этого клуба", — цитирует Фабиньо официальный сайт "Ливерпуля".

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 45 матчах в составе "Монако". На счету Фабиньо восемь мячей и пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может приобрести вратаря мадридского "Атлетико" и сборной Словении Яна Облака за €100 млн