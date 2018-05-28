Салах пройдет курс лечения в Испании

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах отправится в Испанию, где пройдет курс лечения от травмы, которую получил в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Египта. В Испанию форвард вылетит во вторник, 29 мая.

Мохамед Салах получил травму после борьбы с защитником «Реала» Серхио Рамосом и был вынужден покинуть поле уже на 30-й минуте. В отсутствие египтянина «Ливерпуль» проиграл (1:3).

В Испании Мохамед Салах будет находиться под наблюдением врачей мерсисайдского клуба и национальной команды.

Сборная Египта на ЧМ-2018 сыграет в группе А вместе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Первый матч египтяне проведут 15 июня против Уругвая в Екатеринбурге.