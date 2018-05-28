Ещё
Салах пройдет курс лечения в Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салах пройдет курс лечения в Испании 

SPORT24.ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах отправится в Испанию, где пройдет курс лечения от травмы, которую получил в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Египта. В Испанию форвард вылетит во вторник, 29 мая.
Мохамед Салах получил травму после борьбы с защитником «Реала» Серхио Рамосом и был вынужден покинуть поле уже на 30-й минуте. В отсутствие египтянина «Ливерпуль» проиграл (1:3).
В Испании Мохамед Салах будет находиться под наблюдением врачей мерсисайдского клуба и национальной команды.
Сборная Египта на ЧМ-2018 сыграет в группе А вместе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Первый матч египтяне проведут 15 июня против Уругвая в Екатеринбурге.
SPORT24.ru: последние новости
Алан Дзагоев: «Если Салах не приедет, для чемпиона мира это будет потеря» Неймар - о возможном переходе в «Реал»: «Иногда люди несут полную чушь» Петицию с требованием наказать Рамоса подписали уже больше 400 тысяч человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мельдоний: допинговый скандал может повториться61
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина40
Египтянин отомстил капитану «Реала» за Салаха2
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов48
Шарапова не вышла на корт
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение