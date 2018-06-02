Сборная Уругвая объявила итоговую заявку на ЧМ

Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес назвал заявку на ЧМ-2018.
Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Мартин Сильва ("Васко да Гама"), Мартин Кампанья ("Индепендьенте").
Защитники: Мартин Касерес ("Лацио"), Гильермо Варела ("Пеньяроль"), Себастьян Коатес ("Спортинг" Лиссабон), Гастон Сильва ("Индепендьенте"), Макси Перейра ("Порту"), Диего Годин, Хосе Хименес (оба — "Атлетико").
Полузащитники: Лукас Торрейра ("Сампдория"), Матиас Весино ("Интер"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Наитан Нандес ("Бока Хуниорс"), Карлос Санчес ("Монтеррей"), Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Диего Лаксальт ("Дженоа"), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейро").
Нападающие: Хонатан Урретавискайя ("Монтеррей"), Макси Гомес ("Сельта"), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Луис Суарес ("Барселона"), Кристиан Стуани ("Жирона").