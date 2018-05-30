Сборная России по футболу проиграла Австрии в товарищеском матче в Инсбруке

Сборная России по футболу в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира — 2018 провела товарищескую встречу с командой Австрии. Встреча проходила в Инсбруке на стадионе «Тиволи-Ной» и завершилась победой местной национальной команды со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче записал на свой счёт полузащитник Алессандро Шёпф , который отличился на 28-й минуте после передачи от форварда Марко Арнаутовича

Свой следующий товарищеский матч подопечные Станислава Черчесова проведут 5 июня. Соперником сборной России станет Турция.

На чемпионате мира — 2018 сборная России выступит в одной группе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.