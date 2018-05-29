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Клопп оценил приобретение Фабиньо
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Главный тренер «Ливерпуля» оценил приобретение футболиста Фабиньо 

RT на русском 1 час назад
Фото: liverpoolfc.com
Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп оценил приобретение защитника «Монако» Фабиньо.
«Мы подписали фантастического игрока, но также и фантастического человека. Все с кем мы говорили, подтверждали его репутацию в раздевалке и отношение к тренировкам», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Тренер отметил, что бразилец может сыграть на нескольких позиций сразу, как в защите, так и в центре поля.
«Я думаю, он улучшит нашу команду, хотя есть не так уж и много игроков, о которых можно с уверенностью сказать такое. Поскольку уровень нашей команды уже довольно высок», — сказал Клопп.
Ранее английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о переходе бразильского защитника «Монако» Фабиньо.
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