Клопп оценил приобретение Фабиньо

Главный тренер «Ливерпуля» оценил приобретение футболиста Фабиньо

Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп оценил приобретение защитника «Монако» Фабиньо.

«Мы подписали фантастического игрока, но также и фантастического человека. Все с кем мы говорили, подтверждали его репутацию в раздевалке и отношение к тренировкам», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Тренер отметил, что бразилец может сыграть на нескольких позиций сразу, как в защите, так и в центре поля.

«Я думаю, он улучшит нашу команду, хотя есть не так уж и много игроков, о которых можно с уверенностью сказать такое. Поскольку уровень нашей команды уже довольно высок», — сказал Клопп.

Ранее английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о переходе бразильского защитника «Монако» Фабиньо.