Самедов отказался цепляться за футбол

Футболист сборной России рассказал о завершении карьеры

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Александр Самедов рассказал о возможном завершении карьеры по окончании следующего сезона. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мой контракт со "Спартаком" закончится через год, когда мне будет почти 35 лет. Вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану", — заявил спортсмен.

В этом сезоне Самедов провел в составе красно-белых 21 матч в розыгрыше чемпионата России по футболу, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

"Сейчас же есть и силы, и желание. А главное — я понимаю, что могу принести пользу команде", — подытожил Самедов.

Ранее полузащитник "Спартака" рассказал, что он делает в свободное время.