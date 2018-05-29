Ещё
Самедов отказался цепляться за футбол
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист сборной России рассказал о завершении карьеры 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Александр Самедов рассказал о возможном завершении карьеры по окончании следующего сезона. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Мой контракт со "Спартаком" закончится через год, когда мне будет почти 35 лет. Вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану", — заявил спортсмен.
В этом сезоне Самедов провел в составе красно-белых 21 матч в розыгрыше чемпионата России по футболу, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
"Сейчас же есть и силы, и желание. А главное — я понимаю, что могу принести пользу команде", — подытожил Самедов.
Ранее полузащитник "Спартака" рассказал, что он делает в свободное время.
Газета.Ru: последние новости
В Кремле отреагировали на получение Абрамовичем гражданства Израиля В МИД Литвы назвали "глупой идеей" проведение ЧМ-2018 в России Полузащитник сборной Германии призвал футболистов уезжать немецкого чемпионата
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль128
Лондон, гудбай98
Загитова извинилась перед фанатами9
Загитова и ее новая любовь
Странные сувениры к ЧМ-201819
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение