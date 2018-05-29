Ещё
Ветераны российского футбола сыграли с военными в Сирии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ветераны российского футбола сыграли с военными в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Ветераны сборной по футболу сыграли три товарищеских матча с российскими военными в Сирии.
За звезд российского футбола играли такие мастера, как Сергей Юран, Роман Павлюченко, Евгений Алдонин и Дмитрий Ананко, передает ТАСС.
В Тартусе футболисты сыграли с командами российских кораблей «Ярослав Мудрый» и «Адмирал Эссен». Экипажи обоих кораблей звезды обыграли (3-1 и 5-4 соответственно), а вот сборную российской базы Хмеймим профессионалам обыграть не удалось, дело закончилось ничьей — 5-5.
«Я впервые в Сирии. Конечно, переживаем за наших ребят. Когда поступило предложение приехать и сыграть с военными в футбол, не раздумывая согласился», — рассказал Юран.
«Мы даже не ожидали, что приедут звезды российского футбола. Ребята показали… как надо играть», — заявил капитан футбольной команды сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» Евгений Амплеев.
«Спорт и спортивный дух для нас очень важны. Футбол — это наша надежда в преддверии чемпионата мира в России. Очень важно, что наши военнослужащие принимают участие в таком матче», — отметил заместитель командующего группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии по работе с личным составом Александр Манаков.
В Минобороны пообещали продолжить практику приглашения известных артистов и спортсменов на российские базы в Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почти все клубы чемпионата Украины уличены в договорных матчах Еще одна драка болельщиков произошла в Киеве Кличко пополнил «золотой фонд» своих цитат новой фразой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова попросила прощения за автографы3
Лондон, гудбай3
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах12
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов48
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова попросила прощения за автографы
Фигурное катание
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение