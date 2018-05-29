Ветераны российского футбола сыграли с военными в Сирии

Ветераны сборной по футболу сыграли три товарищеских матча с российскими военными в Сирии

В Тартусе футболисты сыграли с командами российских кораблей «Ярослав Мудрый» и «Адмирал Эссен». Экипажи обоих кораблей звезды обыграли (3-1 и 5-4 соответственно), а вот сборную российской базы Хмеймим профессионалам обыграть не удалось, дело закончилось ничьей — 5-5.

«Я впервые в Сирии. Конечно, переживаем за наших ребят. Когда поступило предложение приехать и сыграть с военными в футбол, не раздумывая согласился», — рассказал Юран.

«Мы даже не ожидали, что приедут звезды российского футбола. Ребята показали… как надо играть», — заявил капитан футбольной команды сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» Евгений Амплеев.

«Спорт и спортивный дух для нас очень важны. Футбол — это наша надежда в преддверии чемпионата мира в России. Очень важно, что наши военнослужащие принимают участие в таком матче», — отметил заместитель командующего группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии по работе с личным составом Александр Манаков.