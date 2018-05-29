В Госдуме ответили на сообщения об угрозах ЛГБТ-фанатам

В Госдуме ответили на сообщения британских СМИ об «угрозах» российских фанатов ЛГБТ-болельщикам

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с RT прокомментировал появившуюся в британских СМИ информацию о том, что российские фанаты якобы выступили с угрозами в адрес гомосексуальных и трансгендерных болельщиков из Англии перед чемпионатом мира по футболу. «Со стороны английских коллег нападки и всевозможные истории будут продолжаться вечно. Наши взаимоотношения имеют переменчивый характер: то улучшаются, то обостряются. Сегодня, видимо, обострение. Они до сих пор не могут успокоиться, что Чемпионат мира достался России, а не Великобритании. Теперь, вместо того, чтобы поддерживать свою команду, они придумывают эти истории об агрессии российских болельщиков. Не стоит на них обижаться, надо смотреть на это с долей сарказма. Я надеюсь, что истинные футбольные фанаты понимают, в чём дело и не обращают внимание», — заявил депутат. Ранее британские СМИ сообщили, что российские фанаты якобы пригрозили ЛГБТ-болельщикам из Англии перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.