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Назван комментатор финала ЧМ-2018 по футболу
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Стогниенко прокомментирует финал ЧМ-2018 по футболу на канале «Россия-1» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Instagram
Владимир Стогниенко назначен комментатором на финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года, который в прямом эфире покажет телеканал "Россия-1". Об этом Стогниенко сообщил в своем Twitter.
Согласно сетке телевещания, "Россия-1" покажет семь матчей плей-офф турнира — по две игры 1/8 финала (30 июня в Казани и 1 июля в Москве) и 1/4 финала (6 июля, Нижний Новгород, и 6 июля, Казань), один полуфинал, который пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", и решающий матч мирового первенства, который состоится в "Лужниках" 15 июня. Стогниенко будет комментировать шесть из этих матчей.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
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