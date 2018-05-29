Назван комментатор финала ЧМ-2018 по футболу

Как ВГТРК будет показывать матчи чемпионата мира:



Телеканал Россия 1 покажет 7 матчей, я получил назначение на 6 из них (четвертьфиналы в один день в разных городах, поэтому прокомментирую только 1 матч 1/4 финала).



Мое расписание: pic.twitter.com/skzRLJtLVk— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 29 мая 2018 г.

Согласно сетке телевещания, "Россия-1" покажет семь матчей плей-офф турнира — по две игры 1/8 финала (30 июня в Казани и 1 июля в Москве) и 1/4 финала (6 июля, Нижний Новгород, и 6 июля, Казань), один полуфинал, который пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", и решающий матч мирового первенства, который состоится в "Лужниках" 15 июня. Стогниенко будет комментировать шесть из этих матчей.