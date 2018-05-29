Итальянские болельщики-расисты оскорбили Балотелли

Футболиста сборной Италии Мари Балотелли, который вернулся в состав "Скуадры адзурры" в матче с командой Саудовской Аравии (2:1), оскорбили свои же болельщики. Им не понравился тот факт, что темнокожий игрок мог надеть повязку капитана сборной.

О том, что Балотелли является вице-капитаном и может надеть повязку вместо защитника Леонардо Бонуччи в игре с саудитами, объявил накануне новый главный тренер Италии Роберто Манчини . Именно экс-наставник питерского "Зенита" вернул Балотелли в состав "Адзурры".