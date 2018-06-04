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Предложенные за россиянина миллионы сочли оскорблением
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Предложенные за футболиста сборной России миллионы сочли оскорблением 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина в «Монако» за 17 миллионов евро. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».
«17 миллионов евро —неприятно мало, оскорбление для Головина», — считает Варга. По его мнению, президент ЦСКА Евгений Гинер не будет вступать в переговоры с клубом французского чемпионата. Агент оценил Головина в сумму от 25 миллионов евро.
2 июня журналисты издания опубликовали информацию, что «Монако» готов заплатить за переход 22-летнего россиянина 17-18 миллионов евро. Также упоминалось и об интересе к футболисту со стороны английского «Манчестер Юнайтед».
1 июня британский The Sun сообщил, что тренер «Юнайтед» Жозе Моуриньо, присутствовавший на товарищеской встрече между сборными России и Австрии, просматривал именно Головина. Также, португалец интересовался форвардом австрийцев Марко Арнаутовичем.
29 мая «Чемпионат.com» сообщил об интересе к игроку со стороны «Монако». По информации издания, в переходе Головина заинтересован владелец клуба российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.
В апреле игрока был готов приобрести лондонский «Челси». Сообщалось, что англичане рассматривают вариант покупки и дальнейшей аренды Головина в голландский Витесс, где с сезона-2018/2019 начнет работать российский специалист Леонид Слуцкий.
В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах Российской футбольной премьер-лиги. На его счету пять голов и четыре голевые передачи. Он также выходил на поле в 10 матчах Лиги чемпионов. Головин попал в финальную заявку сборной России на чемпионат мира-2018.
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